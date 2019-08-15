شكرا لقرائتكم صور.. أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أحمد مرتضي منصور عضو مجلس الزمالك السابق، بتقديم أوراق ترشحه علي مقعد العضوية في انتخابات النادي الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذي يستمر لمدة 3 أيام.

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

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وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بنادى ال أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.