شكرا لقرائتكم "تايم سبورت" تنقل مباراة مباراة ناشئى اليد أمام ايسلندا فى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنقل قناة تايم سبورت مباراة منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 أمام نظيره آيسلندا، المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا على الهواء مباشرة. حصلت قناة تايم سبورت على حقوق نقل مباريات مصر فى المونديال حصريا منذ انطلاقها. Advertisements وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور ال 16 أمس الأربعاء. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف

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