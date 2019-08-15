شكرا لقرائتكم الأحد المقبل.. اجتماع طارئ فى سبورتنج لمناقشة أزمة إيهاب أمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج برئاسة أحمد وردة، عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة إيهاب أمين لاعب فريق السلة بالنادى السكندرى.

وكان اللاعب قد وقع على عقود انتقاله للأهلى، وكذلك رغبة اللعب فى القلعة الحمراء، كما أرسلت إدارة القلعة الحمراء شيك بقيمة 2 مليون و750 ألف جنيه، كأكبر صفقة فى تاريخ كرة السلة.

ويأتى عقد الاجتماع بعد الأزمة التى أثارها أحد أعضاء مجلس إدارة النادى، والذى صرح بأن وردة أتخذ قرار بيع اللاعب دون الرجوع إلى باقى أعضاء المجلس، ورغم تلقى عرضا من الزمالك بقيمة مالية أكبر من التى تقدم بها الاهلى.

Advertisements

من المقرر أن يسفر الاجتماع عن موافقة كل أعضاء المجلس على إتمام الصفقة أو إعادة الشيك للقلعة الحمراء وعودة اللاعب إلى سبورتنج، وهو ما يعنى بدء أزمة بين اللاعب وناديه.

وكان الخليج 365 قد نشر صورة من رغبة اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء، وكذلك صورة من الشيك الذى قدمه الأهلى لإدارة سبورتنج نظير انتقال اللاعب لقلعة الجزيرة.