تايم سبورت تنقل مباراة مصر وأيسلندا فى ربع نهائى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت مباراة منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 أمام نظيره أيسلندا المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا على الهواء مباشرة. حصلت قناة تايم سبورت على حقوق نقل مباريات مصر فى المونديال حصريا منذ انطلاقها. Advertisements وتأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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