مصطفى السرتى يتأهل لربع نهائى بطولة شيبارتون الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة للاسكواش إلى الدور ربع النهائى ببطولة شيبارتون الدولية والمقامة حاليا فى استراليا خلال الفترة بين 14 حتى 18 أغسطس الجارى. وفاز السرتى على منافسه القطرى سيد أمجد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة دور الـ16 للبطولة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8، 11-9، 11-7 . Advertisements يذكر أن مصطفى السرتى هو وصيف بطولة العالم لناشئين الاسكواش، التى أقيمت مؤخرا بماليزيا وتوج بها لاعب الأهلى مصطفى عسل. وتقدر قيمة الجوائز المادية لبطولة شيبارتون الدولية بـ6 آلاف دولار . ويواجه لاعب وادى دجلة منافسه الماليزى دارين تشان فى الدور ربع النهائى خلال المباراة التى تقام غدا الجمعة.

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