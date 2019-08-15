شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يستقر على قيد لاعبه المصاب فى قائمته المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على قيد لاعب جديد فى القائمة المحلية للمارد الأحمر بعد اقتراب عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى جلسات مكثفة، لبحث مستقبل خماسى الفريق باسم على وأحمد حمدى ومحمد شريف وحسين السيد ومؤمن زكريا، بعد دخول الزمالك فى مفاوضات جادة لضم أى منهم حال عدم قيدهم فى قائمة الفريق الأحمر المحلية.

ويتبقى للأهلى 4 أماكن فقط فى قائمته المحلية بعدما تم قيد 26 لاعبا، ويفاضل بين باقى اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم حتى الآن لقيد 4 منهم، وهم سعد سمير، محمد محمود، كريم نيدفيد، أحمد حمدى، عمار حمدى، وهشام محمد وعمرو جمال.

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لمعرفة اللاعب الذى استقر الأهلى على قيده اضغط هنا