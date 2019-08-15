شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر المقبل، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس، على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام، حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.