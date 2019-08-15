اخبار الرياضه

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

 

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر المقبل، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

 

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس، على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام، حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (1)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (2)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (3)

 

Advertisements

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (4)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (5)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (6)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (7)

 

 

أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك (8)

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا