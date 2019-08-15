شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب الترشح بانتخاباته.. وأحمد عادل "أول المتقدمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الزمالك فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح بانتخابات النادى التكميلية، صباح اليوم الخميس، وذلك من خلال لجنة تمت إقامتها فى مقر النادى الأبيض لاستقبال طلبات الراغبين فى التقدم بسباق انتخابات النادى التكميلية.

وجاء أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق وررئيس قطاع الناشئين بالنادى، كأول المتقدمين بطلب الترشح فى انتخابات النادى الأبيض.

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.