شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسدد مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر قيمة صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد النادى الأهلى مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر نظير التعاقد مع المالى أليو ديانج الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولى القلعة الحمراء وإدارة مولودية الجزائر استمرت فترة ليست بالقصيرة.

وتعاقد الأهلى مع ديانج قادماً من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، ووقّع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم.

وشارك ديانج فى تدريبات الأهلى الماضية وتم قيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً لظهوره الأول الفريق الأحمر بعد أن غاب عن مواجهة "إطلع برة" فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، ويتمنى أن يكون له دور فى مباراة الإياب المقرر لها 23 أغسطس.

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وقام مسئولو الأهلى بتسديد مبلغ مليون و100 ألف دولار على "دُفعة واحدة" حسب الاتفاق والعقد الموقع بين الطرفين.

ويلتقى الأهلى بعد غد السبت، فريق بيراميدز باستاد برج العرب فى دور الـ16 بكأس مصر.