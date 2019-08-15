انت الان تتابع لامبارد: فخور بلاعبي تشيلسي رغم الخسارة أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز بالكأس

قال فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إنه فخور بفريقه رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام ليفربول.

وخسر تشيلسي لقب كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول أمس الأربعاء بعد الخسارة 5 / 4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل .2/2

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"أشعر أننا كنا الفريق الأقوى، ولكننا عانينا من سوء الحظ. شعوري هو أنني فخور بالأداء. لا أحب الخسارة. ولكن لم يحالفنا الحظ في ركلات الترجيح".

وأضاف :" كان اداء رائعا أمام فريق تم بناءه لسنوات مقبلة".

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وأكد :" رأيت ما أريده من هذا الفريق، مع الرغبة، كيفية الحفاظ على الكرة ونقلها للتغلب على المنافس. كل لاعب قدم أفضل ما عنده. بإمكان ليفربول أن يسجل في أي وقت ولكننا أظهرنا شخصيتنا لنتعادل 2/2".

وتولى لامبارد تدريب الفريق هذا العام في ظل العقوبة الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) والتي تمنعه من إبرام أي تعاقدات.

وأكد :" كانتي لاعب مذهل. إنه متواضع ولكن مثل ماكينة في الملعب. لم يتدرب كثيرا وكان يعاني من تورم في الكاحل قبل يومين، ولكنه لعب 120 دقيقة ورأينا ما يمكن أن يقدمه للفريق. سعيد بالعمل معه".

وأضاف :"في وسط الملعب أريد لاعبين أحرار، لكي نتمكن من السيطرة على مجريات اللعب. شارك باركلي ومونت من مقاعد البدلاء بشكل جيد. وبوليسيتش مازال صغيرا فهو يبلغ 20 عاما. أحببت جورجينيو وإيمرسون، وحقيقة رغبة أبراهام في تسديد ركلة الجزاء الخامسة تظهر ثقته. كنت في نفس الموقف، وأضعت ركلات ترجيح، سيصبح اكثر قوة، هذا جزء من اللعب في مستوى عالي".