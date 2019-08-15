شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يضم الرصايصي وديابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدافع التونسي مهدي الرصايصي الذي سبق له اللعب في الموسم الماضي مع نجران، ويعتبر من اللاعبين البارزين في خط الدفاع.

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كما وقعت إدارة الباطن مع المهاجم الإيفواري لسانا ديابي الذي سبق له قيادة خط هجوم الخليج في الموسم الماضي.

وأبدى اللاعبان سعادتهما بالتوقيع للباطن، مؤكدين أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتقديم المستوى الذي يرضي طموحات ومحبي الفريق.

وعلى اانب آخر، واصل الباطن تدريباته اليومية تحضيراً لأولى مواجهاته في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى أمام الكوكب الأربعاء القادم، حيث أجرى الفريق أمس (الأربعاء) تدريباته على ملعب التعليم، وبدأت التدريبات بتمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، عقب ذلك طبق اللاعبون عددا من التمارين التكتيكية التي تنوعت ما بين اللعب من لمستين وسرعة بناء الهجمة ولعب الكرات العرضية والتسديد على المرمى.