اخبار الرياضه

الباطن يضم الرصايصي وديابي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يضم الرصايصي وديابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدافع التونسي مهدي الرصايصي الذي سبق له اللعب في الموسم الماضي مع نجران، ويعتبر من اللاعبين البارزين في خط الدفاع.

Advertisements

كما وقعت إدارة الباطن مع المهاجم الإيفواري لسانا ديابي الذي سبق له قيادة خط هجوم الخليج في الموسم الماضي.

وأبدى اللاعبان سعادتهما بالتوقيع للباطن، مؤكدين أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتقديم المستوى الذي يرضي طموحات ومحبي الفريق.

وعلى اانب آخر، واصل الباطن تدريباته اليومية تحضيراً لأولى مواجهاته في دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى أمام الكوكب الأربعاء القادم، حيث أجرى الفريق أمس (الأربعاء) تدريباته على ملعب التعليم، وبدأت التدريبات بتمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، عقب ذلك طبق اللاعبون عددا من التمارين التكتيكية التي تنوعت ما بين اللعب من لمستين وسرعة بناء الهجمة ولعب الكرات العرضية والتسديد على المرمى.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباطن يضم الرصايصي وديابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا