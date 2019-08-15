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الزمالك يتلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات التكميلية...

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جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك، طلبات الراغبين في الترشح بانتخابات النادي التكميلية، صباح اليوم الخميس، وذلك من خلال لجنة تم إقامتها في مقر النادي الأبيض لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم بسباق انتخابات النادي التكميلية.

 

 

وجاء أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق وررئيس قطاع الناشئين بالنادي، كأول المتقدمين بطلب الترشح في انتخابات النادي الأبيض.

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ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

 

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.

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