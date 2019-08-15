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شكرا لقرائتكم الأهلى يسدد قيمة أليو ديانج نقدًا لفريق مولودية الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعاقد الأهلي مع ديانج قادماً من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، ووقّع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم.
وشارك ديانج فى تدريبات الأهلي الماضية وتم قيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً لظهوره الأول الفريق الاحمر بعد أن غاب عن مواجهة "إطلع بره" في ذهاب دور الـ 64 بدورى ابطال افريقيا ويتمنى ان يكون له دور فى مباراة الاياب امام اطلع بره المقرر لها 23 اغسطس .
وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ مليون و100 الف دولار على "دُفعة واحدة" حسب الإتفاق والعقد الموقع بين الطرفين.
ويلتقي الاهلي بعد غد، السبت، فريق بيراميدز باستاد برج العرب فى دور الـ 16 بكأس مصر .
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