شكرا لقرائتكم الأهلى يسدد قيمة أليو ديانج نقدًا لفريق مولودية الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النادى الأهلي ، على سداد مبلغ مليون و100 الف دولار لنادى مولودية الجزائر نظير التعاقد مع المالى أليو ديانج الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولى القلعة الحمراء وإدارة مولودية الجزائر استمرت فترة ليست بالقصيرة .

وتعاقد الأهلي مع ديانج قادماً من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، ووقّع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم.

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وشارك ديانج فى تدريبات الأهلي الماضية وتم قيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً لظهوره الأول الفريق الاحمر بعد أن غاب عن مواجهة "إطلع بره" في ذهاب دور الـ 64 بدورى ابطال افريقيا ويتمنى ان يكون له دور فى مباراة الاياب امام اطلع بره المقرر لها 23 اغسطس .

وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ مليون و100 الف دولار على "دُفعة واحدة" حسب الإتفاق والعقد الموقع بين الطرفين.

ويلتقي الاهلي بعد غد، السبت، فريق بيراميدز باستاد برج العرب فى دور الـ 16 بكأس مصر .