شكرا لقرائتكم بعد الخطوبة.. باهر المحمدى ينتظم فى معسكر الإسماعيلى بـ6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد باهر المحمدى الظهير الأيمن للإسماعيلى ومنتخب مصر اليوم الخميس، إلى معسكر فريقه بمدينة 6 أكتوبر بعد احتفاله بخطوبته أمس الأربعاء.

واحتفل المحمدى بخطوبته بمدينة بورسعيد، وكشفت مصادر مقربة من باهر المحمدى عن أن عروسته ترتبط بصلة قرابة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلى ومنتخب مصر الشهير، حيث يعد مارادونا النيل "زوج خالة" العروسة.

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جدير بالذكر أن لاعبى الفريق قد انتظموا اليوم فى أول أيام المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر، والذى يتخلله سلسلة مباريات ودية مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا.