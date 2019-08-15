شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتحديد الملعب المستضيف لمبارياته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، خطابات مؤخراً إلى أندية الدوري الممتاز الـ18 يطالبهم خلالها بسرعة تحديد كل فريق للملعب المستضيف لمبارياته فى الدوري للموسم الجديد المقرر إنطلاقه 19 سبتمبر المقبل. Advertisements طالب اتحاد الكرة من كل نادي إرسال موافقة مديرية الأمن التابع لها النادي على الملعب الذى يستضيف مبارياته فى الموسم المقبل. يعلن مسئولو لجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة عن موعد إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد 2019 – 2020.

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