شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على قيد محمد محمود فى القائمة المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على قيد محمد محمود فى القائمة المحلية للمارد الأحمر بعد اقتراب عودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

يمثل محمد محمود جزءًا من القوام الأساسي للفريق ولكن تم تأجيل قيده بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها اللاعب وعلى إثرها ابتعد عن الملاعب.

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ويسير محمد محمود بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الرباط الصليبى، وبات فى حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتتضمن مرحلة التأهيل التى يخضع لها اللاعب، تدريبات مكثفة بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التأهيلية، في خطوة جديدة للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، ومن المنتظر أن تستمر فترة تأهيل محمد محمود فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامجا بدنيا بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال المرحلة المقبلة.