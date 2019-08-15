شكرا لقرائتكم حماقى × الحضرى.. السد العالى يقبل تحدى الفنان فى ضربات الجزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المخضرم عصام الحضر حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، والمنتهى تعاقده مع فريق النجوم، فيديو يقبل فيه تحدى الفنان محمد حماقى.

وتحدث حماقى فى الفيديو الذى نشره الدولى عصام الحضرى على حسابه الشخصى على "تويتر"، "أنه سوف يسدد 5 ضربات جزاء على الحضرى، ووعد السد العالى بأنه سوف يمنحه حفلة مجانية حال نجاحه فى التصدى لركلتى جزاء".

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ورد الحضرى على حماقى معلقا على الفيديو: "أنا قبلت التحدى، استنونا فى تحدى ضربات الجزاء الحضرى وحماقى".

جدير بالذكر أن عصام الحضرى يبحث حاليا عن نادٍ بعد هبوط فرقه نجوم المستقبل إلى الدرجة التانى فى الدورى الممتاز.