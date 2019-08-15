عندنا أحدث ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة الأولى وتعرف على التشكيلة المثالية...

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، التي يهتم بمتابعته عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، ويزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث عبر شبكة الأنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للبريمرليج بعد مباريات اليوم.

بدأ الصراع مبكراً على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بين الفرق الكبري في البريمرليج خاصة بين مانشستر سيتي وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يسعون من البداية لتصدر جدول ترتيب الدوري.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز

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التشكيلة المثالية للأسبوع الأول للدوري الانجليزي

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نكون معكم للتعريف بالتشكيلة المثالية للأسبوع الأول لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والغريب أن التشكيلة المثالية خلت من أي لاعب من فريق ليفربول، رغم تألق العديد من لاعبي ليفربول وعلى رأسهم اللاعب المصري محمد صلاح.

أكثر فرق الدوري الانجليزي الممتاز حصولاً على اللقب

فريق مانشستر يونايتد فاز 20 مره بالدوري. فريق ليفربول فاز 18 مره بالدوري الانجليزي الممتاز. فاز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 13 مره. فاز فريق أفيرتون 9 مرات بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز فريق أستون فيلا بلقب الدوري الانجليزي 7 مرات. فاز مانشستر سيتي بالقب 6 مرات أخرهم العام الماضي. فاز تشيلسي الأنجليزي بلقب البريمرليج 6 مرات.

تعرف على نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز