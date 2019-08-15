شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مقر إقامة ناشئى اليد فى مونديال مقدونيا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر نقل إقامة منتخب ناشئى كرة اليد إلى فندق آخر بدءا من غد الجمعة بناء على لوائح البطولة. ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا أن سبب نقل مقر الإقامة يأتى وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة التى ترغب فى تواجد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى النهائيات فى فندق واحد. Advertisements ويخوض منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد مواجهة مهمة أمام نظيره أيسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم. وتأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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