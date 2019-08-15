اتحاد الكرة يطالب الأندية بإرسال الملاعب المستضيفة لمبارياتهم بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات مؤخراً إلى أندية الدورى الممتاز الـ18 يطالبهم خلالها بسرعة تحديد كل فريق للملعب المستضيف لمبارياته فى الدورى للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل. وطالب اتحاد الكرة من كل نادٍ بإرسال موافقة مديرية الأمن التابع لها النادى على الملعب الذى يستضيف مبارياته فى الموسم المقبل. ويعلن مسئولو لجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة عن موعد إجراء قرعة الدورى للموسم الجديد 2019 – 2020.

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