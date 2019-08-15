شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى ينتظم فى معسكر الإسماعيلى بعد الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم، اليوم الخميس، باهر المحمدى الظهير الأيمن للإسماعيلى ومنتخب مصر فى معسكر فريقه بمدينة 6 أكتوبر بعد احتفاله بخطوبته أمس الأربعاء بمدينة بورسعيد. يذكر أن لاعبى الفريق انتظموا اليوم فى أول أيام المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر، الذى يتخلله سلسلة مباريات ودية مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدى ينتظم فى معسكر الإسماعيلى بعد الخطوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.