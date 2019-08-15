شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد بـ الأبيض × أبيض أمام أيسلندا فى ربع نهائى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد مواجهة مهمة أمام نظيره أيسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا. ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا على ارتداء اللاعبين الزى الأبيض × أبيض أمام أيسلندا. Advertisements وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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