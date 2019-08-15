شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى و الزمالك ..تعرف على محطات الراحلين عن القطبين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الميركاتو الصيفى رحيل عدد كبير من اللاعبين عن ناديى الأهلى و الزمالك ، حيث رحل عن الأحمر 9 لاعبين حتى الأن ، ومن الأبيض 16 لاعبا ، و البقية تأتى.

ورغم أن الأحمر مازال يتلقى عروضا لعدد من لاعبيه، ولم يحسم موقفهم بعد ، إلا أن الزمالك يتخطى الأهلى فى عدد الراحلين عن الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية .

الراحلون عن الأهلى

على مستوى الأهلى تم الاستغناء عن عدد من اللاعبين ، و إعارة البعض ، فقد نجح نادى الجونة فى ضم 4 من نجوم الآحمر وهم كلاً من محمد نجيب ، و إسلام محارب ، و عمرو بركات الذى دخل ضمن صفقة ناصر ماهر الذى انتقل لسموحة ، و أحمد ياسر ريان .

محمد نجيب

استغنى النادى الاهلى عن محمد نجيب بعد 8 سنوات قضاها اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء ، وانتهى عقد اللاعب مع الفريق ، لينتقل الى الجونة فى الموسم الجديد .

اسلام محارب

انتقل إسلام محارب صانع ألعاب فريق الاهلى إلى الجونة بشكل نهائي مقابل ٤ ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

احمد ياسر ريان

جدد مسئولى الجونة إعارة احمد ياسر ريان من الأهلى ، على أن يستمر معهم فى الموسم المقبل.

عمرو بركات

تم قطع إعارة عمرو بركات لاعب الاهلى من سموحة ، وتم بيعه للجونة مقابل 2 مليون جنيه.

أحمد حمودى

اتفق مسئولو الأهلى مع أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضى، فى الوقت الذى وافق اللاعب على التنازل عن قيمة عقده فى السنة الأخيرة المتبقية له فى عقده قبل الحصول على الاستغناء، ويصبح أحمد حمودى لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأى نادٍ مجاناً بعد تفعيل اتفاقه مع الأهلى

ناصر ماهر

انتقل ناصر ماهر لاعب الاهلى الى سموحة على سبيل الإعارة ، مقابل قطع إعارة عمرو بركات للفريق السكندري ليستعيده الأهلى ويقوم ببيعه للجونة مقابل 2 مليون جنيه، بالإضافة لاستغناء سموحة عن لاعب يد ولاعب سلة للأهلى

أحمد علاء

أتم النادى الأهلى إعارة أحمد علاء لاعب الفريق إلى طلائع الجيش، لمدة موسمين ، بعد ان كان تم ضمه من الداخلية مقابل عشرة ملايين جنيه، حيث لم يشارك إلا فى مباريات قليلة للغاية.

مؤمن زكريا

اتفق مسئولو الأهلى مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق على عدم قيده فى قائمة الفريق المحلية ومنحه الإستغناء الخاص به وفسخ عقده بالتراضى فى ظل تعذر قيده خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

عمرو جمال

وافق الأهلى على إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسى التونسى ، ولكنه الان يؤدى الخدمة العسكرية، و تلقى عرض للانتقال الى طلائع الجيش .

الراحلون عن الزمالك

رحل عدد كبير من لاعبى فريق الزمالك عن ميت عقبة إما على سبيل الإعارة أو البيع ، وذلك لإفساح مكانا للصفقات الجديدة التى يحتاج الفريق تدعيم مراكزها فى الموسم المقبل

وقد رحل عن الزمالك كل من

باولو

خرج حسام باولو، من حسابات الزمالك فى الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادى الداخلية، حيث شارك فى 29 مباراة مع الداخلية فى الدورى الممتاز أحرز خلالها 12 هدفًا.

محمد إبراهيم

انتقل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، الى مصر المقاصة ، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم المقبل ، بعد أن رحل عن الفريق الأبيض .

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باسم مرسى

قام مسئولى الزمالك بإعارة باسم مرسى، مهاجم الفريق ،و المنتهى إعارته لصفوف سموحة، بنهاية الموسم المنقضى، الى الانتاج الحربى

أحداد

تمت إعارة المغربى حميد أحداد ، مهاجم الزمالك إلى الرجاء المغربى، بداية من الموسم المقبل، ويحق لنادى الدفاع الجديدى وهو الفريق السابق لأحداد ، وفقا لتعاقده مع الزمالك، الحصول على 40 ألف دولار من النادى الأبيض كنسبة 20% من قيمة اعارته للرجاء.

كابوريا

وافق مسئولى الزمالك على تمديد إعارة أحمد كابوريا، مع طلائع الجيش فى الموسم المقبل، بعدما تألق مع الفريق خلال الفترة التى قضاها بالإعارة ، حيث أحرز خلالها 5 أهداف من بينها هدف فى كأس مصر

كاسونجو

انتقل الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودى على سبيل الإعارة من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، وانتقل فى الميركاتو الصيفى الحالى الى الوداد المغربى و تم قيده فى القائمة الأفريقية للفريق المغربى الجديد .

رزاق سيسيه

تم تفعيل انتقاله رسميا الى الاتحاد السكندرى على سبيل البيع النهائى ، بعد أن قضى موسما بالاتحاد على سبيل الإعارة

احمد رفعت

وبالنسبة لأحمد رفعت فبعد انتهاء إعارته لإنبى تم انتقاله للاتحاد السكندرى أيضا ، ليظل خارج ميت عقبة .

دونجا

وبالنسبة لمحمود عبد العاطى دونجا فقد تقرر الاستغناء عنه ، بعد أن كان معارا إلى صفوف الدراويش خلال الميركاتو الشتوى يناير الماضى، ويٌعد دونجا ضمن صفقة عواد أيضا ، حيث تم الاستغناء عن دونجا و مدبولى بجانب المقابل المادى لصفقة عواد .

أحمد داوودا

اعار مسئولى الزمالك ، أحمد داوودا لاعب الفريق، إلى سموحة ، بعد ان انتهت إعارته لنادي الاتحاد السكندرى ، ليظل خارج القلعة البيضاء و متنقلا بين الاندية على سبيل الإعارة

عماد السيد

ونفس الامر تكرر مع عماد السيد حارس الزمالك، بعد أن تم بيعه الى الاتحاد السكندرى ، لتدعيم حراسة مرمى الفريق السكندرى فى الموسم الجديد

ابراهيم حسن

انتقل إبراهيم حسن، صانع ألعاب الزمالك، إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تألق مع الأبيض فى الموسم الماضى ، و تمت الصفقة بعد الاتفاق بين مسئولى الابيض وبيراميدز بناءا على رغبة ديسابر فى التعاقد مع اللاعب

محمد أشرف روقة

كما تقرر تمديد إعارة محمد أشرف روقة، لاعب وسط الزمالك، إلى إنبى، بعدما ظهر بمستوى جيد مع الفريق البترولى فى الموسم المنتهى، ليصٌر على ماهر، المدير الفنى لإنبى، على استمراره فى الموسم المقبل.

عمر صلاح

انتقل عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك، الى فريق سموحة بيع نهائى لمدة 3 مواسم ، بعد أن تم دعم مركز حراسة المرمى بأكثر من لاعب مثل محمد عواد و أبو جبل ، و محمد صبحى .

اسلام جمال

قرر الزمالك انتقال إسلام جمال، المنتهى إعارته لطلائع الجيش ، الى الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى

أحمد مدبولى

رحل أحمد مدبولى، صانع ألعاب الزمالك، بشكل نهائى إلى صفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وتم الاستغناء عن مدبولى ضمن صفقة انتقال محمد عواد الى الزمالك