شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفراح عرسان الكرة فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر أغسطس الجارى جاء على موعد مع أفراح نجوم الكرة المصرية فى مختلف الأندية على صعيد الأهلى و الزمالك و طلائع الجيش .

و إحتفل مؤخرا عدد من اللاعبين بزفاهم و هم أحمد سيد " زيزو " و مصطفى فتحى نجما الزمالك فضلا عن مهاجم الأهلى مروان محسن و لاعب طلائع الجيش حسن يوسف .

و يرصد الخليج 365 لقطات لأفراح النجوم فى أغسطس فى الصور التالية :



مروان محسن ومدى مروان محسن ومدى



حسن يوسف وزوجته حسن يوسف وزوجته

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مروان محسن و زوجته مدى مروان محسن و زوجته مدى



زيزو و زوجته زيزو و زوجته



مصطفى فتحى و زوجته مصطفى فتحى و زوجته



مصطفى فتحى و زوجته مصطفى فتحى و زوجته



مصطفى فتحى و زوجته مصطفى فتحى و زوجته



زيزو و زوجته زيزو و زوجته