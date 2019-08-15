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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفراح عرسان الكرة فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر أغسطس الجارى جاء على موعد مع أفراح نجوم الكرة المصرية فى مختلف الأندية على صعيد الأهلى و الزمالك و طلائع الجيش .
و إحتفل مؤخرا عدد من اللاعبين بزفاهم و هم أحمد سيد " زيزو " و مصطفى فتحى نجما الزمالك فضلا عن مهاجم الأهلى مروان محسن و لاعب طلائع الجيش حسن يوسف .
و يرصد الخليج 365 لقطات لأفراح النجوم فى أغسطس فى الصور التالية :
مروان محسن ومدى
حسن يوسف وزوجته
مروان محسن و زوجته مدى
زيزو و زوجته
مصطفى فتحى و زوجته
مصطفى فتحى و زوجته
مصطفى فتحى و زوجته
زيزو و زوجته
مدى و مروان فى لافرح
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