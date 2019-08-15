شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يتذيل ترتيب "ديفندرات" الأهلي بعد رحيل هشام محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتذيل المالي اليو ديانج لاعب الأهلي الجديد ترتيب ديفندرات الفريق الأحمر لدى حسابات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويعد الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية هما الأختيار الأول والثاني في خطة لاسارتي على مستوي خط الوسط الأهلاوي، فيما يأتي حسام عاشور البديل الأول للثنائي ومن بعدهما يأتي ديانج.

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وبرحيل هشام محمد عن الأهلي اصبح ديانج هو متذيل ترتيب الدفندرات في الأهلي علي المستوي الفني، في الوقت الذي ستتضاءل فرصة المحترف المالي اكثر واكثر بعودة المتألق كريم نيدفيد من الإصابة.

ونجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع المالي اليو ديانج من مولودية الجزائر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم وسط الفريق فى الموسم المقبل، وهى الصفقة التي أثارت بعض الخلافات بين إدارة الأهلى متمثلة في لجنة التخطيط والأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، حيث أنه بعد عرض اللاعب المالي على المدرب الأورجوياني وافق على ضمه، قبل أن يعود ويرفض ضمه بحجة عدم الحاجة الفنية إليه، إلا أن إدارة الأهلى أصرت على التعاقد مع اللاعب، خاصة أنها ترى أنه سيصبح مستقبل النادي نظراً لصغر سنه وامتلاكه امكانيات بدنية وفنية جيدة.

ولم يضع لاسارتي برنامج لتجهيز اليو ديانج خلال التدريبات الأخيرة تمهيداً للدفع به فى المباريات سواء المحلية أو الإفريقية.