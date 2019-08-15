"صلاح الخطير".. ماذا قالت صحف إنجلترا بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد مباراة ماراثونية استطاع ليفربول أن يواصل تتويجاته الأوروبية بعد الفوز الذي حققه على حساب تشيلسي (5-4) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (2-2) ليتوج الريدز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

ملعب "فودافون بارك" احتضن المواجهة الإنجليزية حيث شهدت المباراة ظهور أكثر من لاعب بشكل مميز كان من أبرزهم الحارس الإسباني أدريان لاعب ليفربول الذي منح فريقه اللقب الأوروبي بعدما تصدى لركلة تامي أبراهام الخامسة.

ويسلط "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية بعد تتويج ليفربول -بطل دوري أبطال أوروبا- بالسوبر الأوروبي والذي جاء على حساب تشيلسي بطل الدوري الأوروبي:

- أدريان البطل

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حارس ليفربول أدريان بالبطل بعدما قاد فريقه للفوز بالسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ الريدز.

وأضافت الصحيفة أن الكرة التي أنقذها الحارس الإسباني من تامي أبراهام في ركلات الترجيح حسمت المواجهة لصالح الريدز.

الصحيفة أشادت بالمستوى الذي ظهر عليه تشيلسي، قائلة إن الحظ وقف ضد المدير الفني الجديد للبلوز وتحديدًا في مباراة الأمس.

- محنة لامبارد

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أصبح في محنة رفقة البلوز بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها على يد مانشستر يونايتد (4-0) في الجولة الأولى من بريميرليج بجانب خسارة لقب السوبر الأوروبي على يد ليفربول.

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الصحيفة تناولت الإنقاذ الرائع للحارس الإسباني أدريان والذي جاء ليشارك بدلاً من الحارس الأساسي لليفر أليسون بيكر الغائب خلال هذه الفترة للإصابة.

ووصفت الصحيفة أدريان القادم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ويست هام بـ"الحائط" في إشارة إلى نجاحه في تصديه لركلة الترجيح الحاسمة وتحديدًا الخامسة لتمنح هذه الركلة فريق الريدز اللقب الأوروبي.

- صلاح "الخطير" وكيبا "المنقذ"

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على المستوى الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة تشيلسي.

الصحيفة البريطانية وصفت صلاح بـ"الخطير" بعدما هدد دفاع السيتي طوال الـ120 دقيقة حيث كاد أن يسجل هدفًا في مباراة الأمس لولا تألق الحارس الإسباني كيبا الذي أنقذ فريقه من الخسارة في أكثر من مرة.

- دراما إنجليزية في تركيا

قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن ما حدث خلال مباراة ليفربول وتشيلسي والذي أقيم على ملعب "فودافون" بإسطنبول التركية أشبه بالدراما.

وعلقّت الصحيفة على أحداث المباراة أن تشيلسي تفوق في النتيجة خلال الشوط الأول إلا أن الريدز عن طريق لاعبه ساديو ماني ظهر في الوقت المناسب بعدما سجل هدفين قبل أن يعود جورجينيو ويسجل التعادل للفريق اللندني.

وأضافت الصحيفة أن المباراة كانت ستنتهي قبل اللجوء للأشواط الإضافية بعدما حاول الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك التسجيل لولا براعة كيبا الذي قاد فريقه للوصول لركلات الترجيح.