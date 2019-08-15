عاجل.. الصربي ستانوفيتش مديراً فنياً للزمالك

أعلن مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانكوفيتش المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته عقب خسارة الدوري.
وأوضح رئيس النادي أنهم أرسلوا تذاكر الطيران للمدير الفني الذي يصل بجهاز معاون معه مساء غدا الجمعة وسوف يتم عقد اجتماع معه يوم السبت لتوقيع العقود رسميا.
وتولي المدرب الصربي قيادة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لمدة 6 أشهر موسم 2014 – 2015، ولكن تمت إقالته بسبب النتائج، وكرر نفس التجربة مع نادي القادسية السعودي، وخاض 9 مباريات مع الفريق خسر في 2 وتعادل في مباراة وخسر في 6، لتتم إقالته من قبل الإدارة
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالي غدا الجمعة في التاسعة مساء على استاد برج العرب في دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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