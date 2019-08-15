رياضة | نيمار مهدد باعتزال الكرة

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يعاني نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من آثار الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم في خلال شهر يونيو الماضي وأدت لغيابه عن منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.
وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة عن أن نيمار مازال يواصل العمل بشكل منفرد بعيدا عن التدريبات الجماعية لفريقه، بسبب استمرار عملية التعافي من الإصابة التي عانى منها قبل شهرين.
وأشارت إلى أن الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان استشار الطبيب السابق في النادي الباريسي إيريك رولاند حول عملية تعافي نيمار والذي أكد أن قدم نيمار رقيقة للغاية وسيكون دائما معرضا للإصابة في مشط القدم الخامس باستمرار
وأكد إيريك رولاند أن قدم نيمار ستصاب من أبسط الأشياء في كرة القدم، وهو ما سيجعله دائما عرضة للإصابات الخطيرة والتي تجعله مهددا بالغياب عن الملاعب لفترات طويلة أو الاعتزال المبكر لكرة القدم.
ويعد إيريك رولاند أحد أشهر الأطباء في العالم، حيث أنه من قام بعلاج الإصابة الخطيرة التي عانى منها لسنوات الظاهرة البرازيلية رونالدو، وتحديدا في عام 2008.