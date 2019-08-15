انقسام جماهيري حول حادثة السومة وقميص الأهلي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 -إبراهيم آل صالح :

تداولت جماهير كرة القدم السعودية مقطعا لمحترف النادي الاهلي السعودي السوري عمر السومة حيث ظهر في مقطع وهو يُلقي تيشيرت الفريق الاهلاوي اثناء مباراة إياب الهلال و الاهلي من بطولة دوري ابطال اسيا على ارضية الملعب وعليه ملامح الغضب مما جعل الجماهير الرياضية تنقسم إلى قسمين مابين مؤيد ومعارض.

وبحسب التفاصيل فقد اعتقد القسم الاول أن مافعله السومة نتيجة اخطاء من قبل مدرب الفريق برانكو على اللاعب بسبب عدم إشراكه في مباراة إياب الهلال من دوري ابطال اسيا وعدم الزج به مبكرًا في الشوط الثاني.

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والقسم الآخر رفض فعل السومة ووصفه بالسخرية والتكبر على الكيان الاهلاوي وطالبوا بإلقاء العقوبة عليه كون اللاعب لم يحترم شعار الفريق ولا مشجعيه و أن هذه التصرفات لا تحدث من لاعب محترف.

من جانبه تحدث الاعلامي و ليد الفراج قائلاً : هذا ابتزاز وليس نقد .. ‏اللاعب يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والعصبية قبل وأثناء وبعد المباريات فمن المعيب ان نذبح اللاعب معنويا ونحن تحت المكيف وممددين أرجلنا ونحكم عليه بكل هذا الهدوء ، عمر سيبقا في قناعتي اهم واروع مهاجم غير سعودي عبر في ملاعبنا.

وقال المحامي محمد الدويّش : نحن نعطي بعض الإنفعالات البشرية أكبر من حجمها … غضب اللاعبين نراه في كل ملاعب العالم وهو لايستحق عقوبةً طالما لم يحمل تجاوزاً بالكلمة أو الحركة !

يذكر أن عمر السومة لعب مباراة الذهاب في الجوهرة امام الهلال التي خسرها فريقه الاهلي بـ4-2 و استطاع أن يسجل هدفاً وحيد في تلك المباراة.