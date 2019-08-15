الان تتابع قطبا مدريد يسعيان لتجريد برشلونة من لقب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

رغم تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدن هازارد وتعاقد جاره أتلتيكو مدريد مع جواو فيلكس ، ما زال برشلونة هو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة حيث نجح النادي الكتالوني في خطف المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو.

ويبدأ برشلونة مسيرته في الموسم الجديد 2018 / 2019 بهدف واضح وهو الفوز بلقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي تحت قيادة مديره الفني إيرنستو فالفيردي.

ويأمل الريال في تحسين كبير لوضعه في المسابقة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 19 نقطة عن برشلونة علما بأنه خاض فعاليات الموسم الماضي تحت قيادة ثلاثة مدربين على التوالي.

وقدم أتلتيكو مدريد ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ، فترة إعداد رائعة قبل بداية الموسم وتعاقد مع فيلكس في صفقة قياسية جديدة للنادي.

ويأمل أتلتيكو في أن ينتزع لقب الدوري الإسباني هذا الموسم رغم انتقال نجم هجومه جريزمان إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضح برشلونة ، في بيان لدى التعاقد مع اللاعب ،: “جريزمان من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأظهر جريزمان تفاهما جيدا مع لويس سواريز وعثمان ديمبلي لاعبي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويفتقد برشلونة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) اليمنى.

ومع غياب ميسي عن ختام فترة الإعداد ، كافح جريزمان بشكل جيد بجوار سواريز وديمبلي ليحقق برشلونة الفوز على نابولي الإيطالي 2 / 1 و4 / صفر.

وفي المقابل ، كانت فترة الإعداد الخاصة بريال مدريد أقل بريقا حيث استقبلت شباك الفريق عددا من الأهداف يفوق ما سجله لاعبو الفريق.

كما استمرت تغييرات وتعديلات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال على تشكيلة الفريق حتى آخر مباراة ودية خاضها في فترة الإعداد والتي تعادل فيها مع روما 2 / 2 .

ولم يخف زيدان رغبته في بيع اللاعب الويلزي جاريث بيل والتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم.

ولكن أيا من المطلبين لم يتحقق ، ولا يضمن زيدان تحققهما قبل بداية الموسم.

وأنفق الريال ببذخ لضم اللاعب البلجيكي هازارد 28/ عاما/ حيث أشارت تقارير إسبانية إلى أن تشيلسي حصل على 100 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه هازارد نفسه.

وسجل هازارد هدفا رائعا للريال أمام ريد بول سالزبورج ولكنه يشعر بخيبة الأمل لعدم قدرة الريال على الظهور بمستواه المعهود حتى الآن.

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وقدم الريال فترة إعداد سيئة شهدت أسوأ هزيمة له في فترات الإعداد قبل بداية أي موسم حيث خسر 3 / 7 أمام أتلتيكو في نيو جيرسي.

وشهدت هذه المباراة أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لدييجو كوستا مهاجم أتلتيكو وهدفا لزميله الجديد فيلكس.

وتبشر هذه الشراكة بين كوستا النجم السابق لتشيلسي وفيلكس 19/ عاما/ المنضم للفريق قادما من بنفيكا البرتغالي بعروض جيدة لأتلتيكو هذا الموسم.

ولكن الأرجنتيني دييجو كوستا المدير الفني لأتلتيكو يحتاج إلى بعض الانتظار لمشاهدة هذه العروض حيث يغيب كوستا عن مباراة الفريق أمام خيتافي في المرحلة الأولى للمسابقة بسبب الإيقاف.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد التعاقد مع فيلكس : “نرحب بجواو فيلكس. موهبة نقية”.

ولم يكشف أتلتيكو عن المقابل المالي الذي دفعه لضم فيلكس ولكن وسائل إعلام إسبانية أكدت أن المقابل يزيد عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو ما ساعد النادي على سداد المقابل على دفعات.

ومن خلال هذا المقابل المادي ، يصبح فيلكس أغلى لاعب في تاريخ نادي أتلتيكو حيث كان أغلى لاعب سابق في تاريخ النادي هو توماس لومار الذي انضم للفريق في الصيف الماضي مقابل 70 مليون يورو.

وأنهى بلنسية الموسم الماضي في المركز الرابع. وينتظر أن يكون أفضل الأندية الأخرى في الدوري بعد الثلاثي برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد.

وعزز بلنسية هجومه بضم ماكسي جوميز من فريق سلتا فيجو.

وبينما هبطت أندية جيرونا ورايو فاليكانو وهويسكا إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي ، صعدت أندية أوساسونا وغرناطة وريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى.

وتبدأ فعاليات الموسم الجديد غدا الجمعة عندما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو.

وأثارت إقامة بعض مباريات الموسم الجديد في أيام الجمعة ، إضافة لإمكانية إقامة بعض المباريات في أيام الاثنين جدلا واسعا في إسبانيا.

وأصدر قاض في مدريد حكما بعدم جواز إقامة المباريات في أيام الاثنين مع إمكانية إقامة المباريات في أيام الجمعة.

وجاء قرار القاضي بعد الطعن الذي قدمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد رغبة رابطة الدوري الإسباني في إقامة المباريات أيام الجمعة والاثنين.

وأثار قرار القاضي سعادة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة الذي قال في تغريدة على “تويتر” : سعيد للغاية. تمت الاستجابة لرغبة المشجعين.

ولكن رابطة الدوري الإسباني لم تيأس من إمكانية العدول عن هذا القرار خلال الموسم.