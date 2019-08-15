شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم موقفه بقيد المصابين فى قائمة الفريق المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر جهاز الكرة بالأهلى على قيد الرباعي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد حمدي فى قائمة الفريق المحلية لاستكمالها بعد قيد 26 لاعباً مطلع الشهر الجاري.

وقام الأهلى بقيد 26 لاعباً محلياً وإفريقيا وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

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ولم يقم الأهلى فى البداية بقيد الثلاثي سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاستمرار معاناتهم من الإصابة، فيما كان من المفترض أن يتم تأجيل تحديد اللاعب الأخير انتظاراً لوضوح الرؤية فى ملف التعاقد مع مهاجم جديد، إلا أن أحمد حمدي أجبر الإدارة الحمراء على قيده بعد رفضه تمديد عقده والخروج للإعارة ، ويرفض الأهلى إعارة أحمد حمدي دون التمديد، خاصة وأنه يتبقى فى عقده موسمين ،وبالتالي عند عودته من الإعارة سيكون متبقى فى عقده موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع فى وقتها بعد 6 أشهر فقط لأى نادي.

فى الوقت الذي استقر مسئولو الأهلى على بيع وإعارة عدداً من اللاعبين الغير مقيدين ومنهم باسم علي وحسين السيد ومؤمن زكريا وناصر ماهر وهشام محمد، وذلك بخلاف الذين تم بيعهم وإعارتهم خلال الأيام الماضية.