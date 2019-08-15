شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يطالب بآلية تحكم انتقالات اللاعبين لزيادة متوسط القيم المالية للصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، اتحاد الكرة، بضرورة وضع آلية بالاتفاق مع الأندية تحكم انتقالات اللاعبين لوجود زيادة كبيرة فى متوسط القيم المالية للصفقات سواء بين الأندية أو عقود اللاعبين.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات صحفية، بأنه يطالب بأن يكون الحد الأقصى للانتقالات 5 لاعبين فى الموسم وشدد إن تقنين انتقال اللاعبين واقتصاره على خمسة فقط فى الموسم سيساهم فى منح فرص للناشئين بالفريق الأول بكل نادى وذلك سيعود بالنفع على المنتخبات الوطنية المختلفة.

فى سياق مختلف، يواصل إنبى تدريباته تحت قيادة على ماهر، استعداداته لمنافسات الموسم الجديد بخوض التدريبات اليوم على ملعب النادى البترولى بعد نهاية أجازة عيد الأضحى المبارك أمس الأربعاء التى منحها على ماهر للاعبين عقب نهاية معسكر الفريق بالإسماعيلية الذى أقيم على مدار أسبوع وتم ختامه يوم السبت الماضى بعد خوض مجموعة من الوديات لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.