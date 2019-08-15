شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته اليوم بملعب التتش إستعداداً لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة اليوم ،الخميس، إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.

ويشارك في مران الفريق جميع اللاعبين بما فيهم الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان بعدما أكدا جاهزيتهما للتدريبات عقب الغياب عدة أيام لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن يُسافر الاهلي للأسكندرية صباح الجمعة للمبيت بها إستعداداً للواجهة المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز وحسم التأهل لدور الثمانية في الكأس.

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