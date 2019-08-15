شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف اليوم طرح تذاكر مباراة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو الزمالك، صباح اليوم الخميس، طرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، التى ستقام غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح إن التذاكر لن يتم طرحها فى الإسكندرية وسيقوم بطرحها فى التاسعة من صباح اليوم إلى الرابعة عصرا فى ممر الملك فاروق بمقر النادى الأبيض.

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يذكر أن الزمالك قد حصل على موافقة بحضور 10 آلاف مشجعا لمباراة ديكاداها الصومالى وفقا لتأكيدات رئيس القلعة البيضاء الذى أكد إنه لن يطرحها فى الإسكندرية حتى لا تحصل عليها روابط الألتراس.