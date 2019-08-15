إنبى يُنهى إجراءات ضم محمد شريف من الأهلى خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو إنبى، المفاوضات لضم محمد شريف صانع ألعاب الأهلى، على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الحصول على رغبة اللاعب بشأن الانضمام للنادى البترولى فى الموسم الجديد بعد وصول إليه عروض أيضاً من أندية سموحة والإسماعيلى لضمه خلال الفترة الجارية.
ويرغب إنبى فى إنهاء صفقة ضم محمد شريف من الأهلى خلال الساعات الجارية والحصول على خدمات اللاعب من أجل تجهيزه مع الفريق للموسم الجديد، وذلك بناءً على رغبة على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى الذى أشاد بإمكانيات اللاعب ويرى إنه إضافة للخط الأمامى بجانب اللاعبين المتواجدين بالنادى البترولى فى هذا الخط.
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