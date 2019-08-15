محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
صحيفة إنجليزية: أرسنال ينتظر عروضًا لرحيل النني
10 ألاف مشجع في مباراة الزمالك وديكاداها
تقرير.. بشرط فوزه على تشيلسي.. كم سيجني ليفربول في حالة تتويجه بالسوبر الأوروبي؟
أول فريق كرة قدم مصري للأقزام يستعد لكأس العالم 2020 في كوبا
قائمة الزمالك.. ظهور 7 صفقات.. و8 غيابات أمام بطل الصومال
أيسلندا تطيح باليابان وتواجه مصر في الثمانية الكبار باليد
رسميًا.. الجيش يتعاقد مع مدافع الأهلي
بالفيديو.. صلاح يكتب التاريخ مع الريدز.. ليفربول بطل السوبر بعد مباراة ماراثونية
الأهلي يستعيد ورقة رابحة قبل موقعة بيراميدز بالكأس
بالصور.. جماهير الزمالك تتوافد على مقر ناديها لشراء تذاكر مباراة ديكاداها
"الكرة تسلل يا مدام".. ملخص لقطات طاقم التحكيم النسائي لمباراة ليفربول وتشيلسي
سحر إسطنبول يتكررمع الليفر.. أرقام قياسية لصلاح وماني في ليلة التتويج بالسوبر
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. ورقة الأهلي الرابحة قبل مباراة بيراميدز.. وتتويج صلاح بالسوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.