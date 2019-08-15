أقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي من حسم صفقة لاعب الأهلي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. وأكد مصدر للوفد أن باسم علي جناح الأهلي وقع على رغبته للإنضمام إلى الإسماعيلي لمدة ثلاث مواسم. للإنضمام إلى الإسماعيلي لمدة ثلاث مواسم. وأبرم الدراويش 8 صفقات حتى الآن لدعم صفوف الفريق إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري الممتاز والبطولة العربية بجانب كأس مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. باسم علي ينضم للإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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