وادي دجلة يقترب من ضم عماد حمدي

اقترب نادي وادي دجلة من ضم عماد حمدي حارس فريق المتحدة للمقاولات لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.
ويلتقي في السادسة مساء اليوم الخميس، فريق وادي دجلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا وديًا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.
ويسعى الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس، إلى تجربة الصفقات الجديدة التى ابرمها الفريق خلال الفترة الماضية لتحديد مستواهم قبل انطلاق الدوري الممتاز يوم 17 سبتمبر الجاري.
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