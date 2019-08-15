رياضة | بالدرجات.. تقييم الخليج 365 الرياضي للأفضل والأسوا في ليفربول بالسوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالدرجات.. تقييم الخليج 365 الرياضي للأفضل والأسوا في ليفربول بالسوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الثنائية الأوروبية وذلك بعد فوزه على فريق نادي تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد إنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما في المباراة التي أقيمت في العاصمة التركية إسطنبول.

ويدين الريدز بالفوز إلى النجم السنغالي ساديو ماني الذي دون هدفين في الوقت الذي برز فيه الثلاثي بيدرو رودريجيز وبوليسيتش وأوليفييه جيرو من جانب فريق نادي تشيلسي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على تقييم لاعبي الريدز في المباراة.

• أدريان " 7 / 10 " نجح في الدفاع عن مرماه في أكثر من مناسبة ولا يتحمل مسؤولية أي من الهدفين على الرغم من أنه يحسب عليه تدخله العنيف الذي كلف فريقه ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني قبل أن ينتفض ويهدي فريقه اللقب بعد تصديه لركلة الجزاء.

• جو جوميز " 5 / 10 " لم يظهر بطريقة فعالة وغابت من خلاله الفاعلية الهجومية كما أنه كان يشكل الخطر الأكبر في دفاعات الريدز.

• جويل ماتيب " 5.5 / 10 " بدا عليه السرحان في أغلب فترات اللقاء كما أن أداءه عاب عليه عدم التركيز في المراقبة والتمركز بصورة سيئة داخل منطقة الجزاء.

• فيرجيل فان دايك " 7.5 / 10 " برج المراقبة الذي نجح في إستعادة توازنه خلال الشوط الثاني بعد أن ظهر مرتبكاً في بعض فترات الشوط الأول.

• روبرتسون " 6 / 10 " إختفت الإنطلاقات السريعة المعروفة عنه وإكتفى فقط بتأديه الأدوار الدفاعية لإيقاف تحركات بيدرو رودريجيز.

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• هندرسون " 7 / 10 " على الرغم من أنه لم يقدر على مجاراة نسق وسط ملعب فريق نادي تشيلسي إلى أنه قدم بعض الكرات العرضية على الطرفين ساهمت في منح فريقه السيطرة.

• ميلنر " 5 / 10 " ظهر هشاً للغاية قبل أن يتم تغييره في الشوط الثاني بسبب المساحات التي تركها خلفه سمحت للاعبي البلوز بالتوغل.

• فابينيو " 6.5 / 10 " دخل في أجواء المباراة بصورة متأخرة حيث عابه خلال الشوط الأول عدم الجاهزية البدنية قبل أن يستعيد توازنه سريعاً.

• تشامبرلين " 4.5 / 10 " مفاجأة يورجن كلوب في المباراة التي لم يكن أحد يتوقعها بالمرة لكنه لم يقدر على تأديه الدور المطلوب منه وإختفى تماماً ليتم إستبداله بين شوطي المباراة.

• محمد صلاح " 8 / 10 " نجح في أن يمرر لزملاءه الكرات الحريرية في المساحات الفارغة وبالتحديد في الجهة اليمنى كما أنه خلق أكثر من فرصة وسجل ركلة الجزاء الحاسمة في نهاية المباراة.

• ساديو ماني " 9 / 10 " على الرغم من أنه كان أقل لاعب في المثلث الهجومي نشاطاً إلا أنه نجح في أن يتسلل من بين مدافعي البلوز ويسجل هدفي فريقه بصورة رائعة.

• روبيرتو فيرمينو " 8.5 / 10 " مع نزوله في الشوط الثاني نجح في أن يفك الرقابة اللصيقة التي بذلت على صلاح وماني في الشوط الأول وصنع هدفي الفوز للفيل السنغالي.

وبذلك يكون ساديو ماني أفضل لاعب في المباراة وتشامبرلين الأسوأ