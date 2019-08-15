اونلاين | تشافي: مباراة النصر صعبة ولكننا نسعى للفوز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي: مباراة النصر صعبة ولكننا نسعى للفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المدير الفني لنادي السد القطر، الإسباني "تشافي هيرنانديز"، بأن اللعب أمام نادي كبير كالنصر السعودي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ليس بالأمر السهل، بل ستكون مواجهة من العيار الثقيل، بحسب ما يراه لاعب برشلونة السابق.

وفي تصريحات رسمية لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال تشافي: "أتوقع بأن تكون مباراتنا أمام النصر مباراة صعبة للغاية، الفريق السعودي يملك نخبة كبيرة من اللاعبين المميزين، ويعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي".

وأكمل تشافي هيرنانديز حديثه ليؤكد، بانه قد تابع مباراة النصر والوحدة في بطولة دوري أبطال آسيا، وأعجب كثيرًا بأداء الفريق السعودي.

وختم مدرب السد القطري تصريحاته قائلًا: "نريد أن نعبر إلى دور نصف النهائي في البطولة، لكن تفكيرنا الآن منصب على المواجهة الثالثة مع الدحيل السبت القادم في كأس السوبر القطرية".