شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى اليوم طلبات راغبي سباق الانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستقبل نادى الزمالك، اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بنادى ال أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.
وعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي أمس بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة بجانب ملف الانتخابات.
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