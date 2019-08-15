شكرا لقرائتكم البحرين تهزم العراق وتتوج ببطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز منتخب البحرين بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد تغلبه 1-صفر على نظيره العراقي صاحب الضيافة في المباراة النهائية يوم الأربعاء في كربلاء.
وسجل عيسى علي موسى هدف اللقاء الوحيد قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ دفاعي ليحسم لقب البطولة التي شارك بها تسعة منتخبات عربية.
ويستعد الفريقان من خلال هذه البطولة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 والمؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023 في الصين، وأوقعت القرعة العراق والبحرين سويا في المجموعة الثالثة بجانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تهزم العراق وتتوج ببطولة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.