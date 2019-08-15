البوسني وحيد حاليلوزيدش مدرّبًا جديدًا لمنتخب المغرب

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اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البوسني وحيد حاليلوزيدش (67 سنة) مدرّبًا جديدًا لـ"أسود الأطلس". وأكد الموقع الرسمي لقناة "الرياضية" المغربية، نقلًا عن مصدر من الجامعة الملكية المغربية، "تقديم المدرّب البوسني وحيد حاليلوزيدش كمدرب للمنتخب الوطني المغربي زوال يوم الخميس في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

"الخليج 365" من الرباط: تحدثت تقارير على مدى الأيام القليلة الماضية عن مفاضلة الجامعة الملكية المغربية بين عدد من المدرّبين الأجانب بينهم، فضلًا عن حاليلوزيدش، الفرنسيان لوران بلان ولويس فرنانديز والألماني جيرنوت روهر المرتبط بالمنتخب النيجيري.

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وسيعوّض حاليلوزيدش المدرّب الفرنسي هيرفي رونار المستقيل، بعد خروج رفاق المهدي بنعطية من دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، التي احتضنتها مصر، وتوّجت المنتخب الجزائري بطلًا للدورة الـ32.

ويبدو أن تجربة المدرّب البوسني داخل القارة الأفريقية، علاوة على معرفته بالكرة المغربية وتجربته الناجحة برفقة الرجاء البيضاوي، هي التي كانت الفيصل في اختياره لقيادة رفاق حكيم زياش في المقبل من المواعيد.

سبق لحاليلوزيدش أن درّب الرجاء المغربي، فحقق معه كأس أبطال أفريقيا في 1997، كما كانت له تجارب ناجحة مع عدد من الفرق والمنتخبات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بينها ليل ورين وباريس سان جرمان (فرنسا) وطرابازون سبور (تركيا) ودينامو زغرب، فضلًا عن منتخب كوت ديفوار ومنتخب الجزائر، الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل في 2014، ومنتخب اليابان، الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا في عام 2018.