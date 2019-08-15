موعد مباراة مصر وايسلندا لكرة اليد فى دور الثمانية والقنوات الناقلة فى كأس العالم للناشئين

يلتقى منتخب مصر منتخب ايسلندا اليوم الخميس فى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للناشئين والمقامة حاليا فى مقدونيا، كان منتخب مصر قد نجح فى الفوز على سلوفينا بنتيجة 30 مقابل 23 فى دور ال 16 من البطولة بينما نجح منتخب ايسلندا فى الفوز على اليابان.

موعد مباراة مصر وايسلندا اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة مصر وايسلندا اليوم فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، ويسعى منتخب مصر للناشئين تحقيق انجاز جديد عقب أيام من قدرة منتخب مصر للشباب من تحقيق المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للشباب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وايسلندا

من المرتقب أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة مصر وايسلندا عبر التردد الأرضي والفضائي للمباراة بتعليق مصري على أحداث المباراة، كما تنقل مباراة مصر وايسلندا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقع “يوتيوب” وكانت قناة تايم سبورت قد حصلت على حقوق بث مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العالم للناشئين.

كان منتخب مصر لكرة اليد قد نجح فى تحقيق فوز على السويد فى الدور الأول قبل تلقى خسارة من فرنسا وبعدها فوز على تايوان ثم كندا والمجر وصولا لمواجهة سلوفينا فى دور ال 16 من البطولة نفسها، ويسعى لاعبو مصر لإثبات شخصياتهم بشكل كبير من أجل اختيارهم ضمن عناصر منتخب مصر لكرة اليد خاصة وأن مصر ستصضيف بطولة كأس العالم للكبار عام 2021.