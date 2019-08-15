شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض الليلة البروفة الأخيرة لمواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة ديكاداها الصومالى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا أمس الأربعاء فى برج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمعه مع الفريق الصومالى، وخاض الأبيض مرانه على الملعب الفرعى فى استاد برج العرب على أن يخوض مرانه الأخير الليلة على الملعب الرئيسى فى البروفة الأخيرة للمباراة.

وكان الزمالك قد دخل معسكر برج العرب بقائمة تضم21 لاعبا هم :

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

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خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق شيكابالا و أحمد سيد زيزو ، إسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد.