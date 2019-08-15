شكرا لقرائتكم ناشئو اليد يواجهون أيسلندا فى دور ربع نهائى كأس العالم بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد فى تمام السادسة و النصف مساء اليوم الخميس مع نظيره أيسلندا فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا . وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 . وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا. Advertisements يسعى منتخب ناشئين كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء من أجل الوصول إلى المربع الذهبى.

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