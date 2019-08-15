سيدات السلة يواجهن موزمبيق اليوم في البطولة الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة مع نظيره موزمبيق فى مباريات دور الثمانية بالبطولة الأفريقية التى تقام بالسنغال وتستمر حتى 18 اغسطس الجارى وصعد المنتخب إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الكاميرون فى دور الـ16 بينما خسر أول مباراتين أمام كوت ديفوار والسنغال. Advertisements وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

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