الخطيب و حسن شحاتة فى زفاف نجل مدير منتخب الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حفل زفاف نجل عادل محفوظ مدير منتخب مصر لكرة القدم للناشئين ورئيس لجنة مسابقات القسم الثالث السابق. Advertisements كما حضر حفل زفاف نجل عادل محفوظ، عدد من نجوم ورموز الكرة علي رأسهم ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الناشئين و حماده صدقي نجم الاهلي والمدير الفني السابق للجونة و عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر و عادل مصطفي لاعب الاهلي السابق، كما تواجد أسامه ابو زيد رئيس نادي الشمس و تامر علي المدير التنفيذي للنادي.

الخطيب فى حفل الزفاف (1)



الخطيب فى حفل الزفاف (2)

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