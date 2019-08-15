شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه المصرى المطروحى اليوم استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره المصري بمطروح وديا فى السادسة مساء اليوم علي استاد حرس الحدود بالمكس في اطار استعدادات الفريق لخوض دور الـ 32 للبطولة العربية والدور قبل النهائي لكأس مصر .

وينتظر الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر ثم يلتقى الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية للبطولة نفسها على أن يلتقى الفائز مع الاتحاد فى قبل نهائى البطولة .

ويخوض الاتحاد السكندرى عدد من المباريات الودية فى الوقت الحالى للوقوف على مستوى اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى بعد التدعيمات القوية التى حققها مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى بالتشاور مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق .