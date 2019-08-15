شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته بالتتش استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة اليوم ،الخميس، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.

ويشارك في مران الفريق جميع اللاعبين بما فيهم الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان بعدما أكدا جاهزيتهما للتدريبات عقب الغياب عدة أيام لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن يُسافر الاهلي للأسكندرية صباح الجمعة للمبيت بها استعداداً للمواجهة المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز وحسم التأهل لدور الثمانية في الكأس.